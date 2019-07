Mondiali Scherma 2019 – Fioretto maschile a squadre: sfuma il sogno dell’Italia, in finale ci va la Francia

Il quartetto azzurro non riesce ad avere la meglio sulla selezione francese, che stacca il pass per la finale con il punteggio di

Gli azzurri del fioretto maschile non accedono alla finalissima dei Mondiali di Budapest, il quartetto azzurro formato da Alessio Foconi, Daniele Garozzo, Andrea Cassarà e Giorgio Avola cedono alla Francia in semifinale, perdendo con il risultato di 45-32.

Niente da fare per la formazione del ct Cipressa, rimasta in gara fino a metà duello, prima di cedere di schianto sotto le stoccate dei transalpini. Adesso i fiorettisti italiani torneranno in pedana alle 16.40 per il bronzo, sfidando nella finalina la Russia.

