Mondiali Scherma 2019 – Fioretto femminile a squadre: Italia in scioltezza agli ottavi, battuta la Romania

Le fiorettiste azzurre non lasciano scampo alla Romania, qualificandosi così per gli ottavi di finale

Il dream team italiano del fioretto femminile sale oggi sulle pedane di Budapest, l’obiettivo è tentare l’assalto ad una medaglia prestigiosa dopo i bronzi ottenuti nell’individuale dagli atleti italiani.

Primo turno agevole per Alice Volpi, Elisa Di Francisca, Arianna Errigo e Francesca Palumbo che superano nei sedicesimi la Romania. Match a basso rischio per l’Italia, riuscita ad imporsi senza fatica con il punteggio di 45-20, staccando così agilmente il pass per gli ottavi di finale.

