Mondiali Scherma 2019 – Fioretto femminile a squadre: Italia senza rivali, le azzurre ai quarti senza faticare

Dopo aver battuto la Romania ai sedicesimi, le fiorettiste azzurre superano senza patemi anche l’Ucraina con il risultato di 45-25

Alice Volpi, Elisa Di Francisca, Arianna Errigo e Francesca Palumbo si qualificano per i quarti di finale del torneo iridato di fioretto femminile a squadre, in corso di svolgimento a Budapest. Le fiorettiste azzurre non lasciano scampo nemmeno all’Ucraina, dopo aver piegato senza fronzoli ai sedicesimi la Romania. Confronto a senso unico a favore dell’Italia, che si impone con il risultato di 45-25 senza faticare e risparmiando le energie per i quarti di finale in programma domani contro il Giappone, che ha superato con il risultato di 45-32 Hong Kong.

Valuta questo articolo