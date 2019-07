Mondiali Scherma 2019 – Fioretto femminile a squadre: Giappone asfaltato, l’Italia è in semifinale

Il quartetto azzurro formato da Elisa Di Francisca, Arianna Errigo, Alice Volpi e Francesca Palumbo non lascia scampo al Giappone, staccando il pass per la semifinale

Il Dream Team del fioretto femminile non tradisce le attese nei quarti di finale del Mondiale di Budapest, ottenendo agevolmente il pass per le semifinali. La squadra formata da Elisa Di Francisca, Arianna Errigo, Alice Volpi e Francesca Palumbo non lascia scampo al Giappone, travolgendolo con il punteggio di 44-25 al termine di un duello a senso unico.

Fin dal primo assalto guidato da Alice Volpi, l’Italia domina senza patemi, riuscendo piano piano ad ampliare il proprio vantaggio grazie alle stoccate di Elisa Di Francisca e Arianna Errigo. Niente da fare dunque per le asiatiche, costrette a cedere il passo al Dream Team azzurro che adesso sfiderà in semifinale la Francia.

