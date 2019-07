Mondiali di scherma 2019 – Delusione azzurra a Budapest: le azzurre della sciabola quarte nella prova a squadre

Niente da fare per le azzurre della spada nella prova a squadre dei Mondiali di scherma 2019: la quadra italiana chiude al quarto posto

Pesante delusione dai Mondiali di scherma 2019: le azzurre della spada chiudono il loro mondiale senza nemmeno una medaglia al collo, nè a livello individuale che a squadre. Rossella Gregorio, Irene Vecchi, Sofia Ciaraglia e Martina Criscio sono state sconfitte nella semifinale per il bronzo dalla Corea col punteggio di 45-35. Quarto posto dunque per le azzurre della sciabola nella prova a squadre. Unica nota positiva per le azzurre sono i punti conquistati in ottica qualificazione olimpica.

