Mondiali Scherma 2019 – Berrè eliminato nella sciabola maschile: Santuccio sconfitta nella spada femminile

Enrico Berrè sconfitto da Tiberiu Dolniceanu nei sedicesimi della sciabola maschile dei Mondiali di Scherma 2019: ko anche Alberta Santuccio nella spada femminile

Due eliminazioni per gli italiani in gara ai Mondiali di Scherma 2019, kermesse in corso di svolgimento sulle pedane di Budapest. Enrico Berrè è stato sconfitto ai sedicesimi di finale della sciabola maschile dal romeno Tiberiu Dolniceanu con il punteggio di 15-13. Niente da fare anche per Alberta Santuccio che si va ad aggiungere alle eliminazioni di Rossella Fiaming e Mara Navarria. L’atleta italiana è stata sconfitta agli ottavi di finale della spada femminile dall’italo-brasiliana Nathalie Moellhausen, ex azzurra fino alle Olimpiadi di Londra del 2012, con il punteggio di 15-14.

