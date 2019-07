Mondiali di scherma 2019 – Arianna Errigo ko in semifinale: bronzo per l’azzurra

Arianna Errigo si arrende a Ranvier in semifinale: bronzo nel fioretto femminile per l’azzurra ai Mondiali di Budapest

Ancora un bronzo per l’Italia ai Mondiali di scherma 2019. Dopo quello di Santarelli, tocca ad Arianna Errigo mettersi al collo il bronzo per la gara individuale di fioretto femminile. L’azzurra si è arresa in semifinale alla francese Pauline Ranvier, col punteggio di 15-13. Terza medaglia di bronzo per la spedizione azzurra a Budapest.

