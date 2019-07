Mondiali Pallanuoto 2019 – Settebello show contro la Grecia, vittoria di misura sugli ellenici: azzurri in semifinale

L’Italia si impone con il punteggio di 7-6 contro la Grecia nei quarti di finale ai Mondiali di Gwangju

Il Settebello soffre ma vince contro la Grecia nei quarti di finale del Mondiale di pallanuoto a Gwangju, i ragazzi del ct Sandro Campagna devono sudare le proverbiali sette camicie per avere ragione degli ellenici, pericolosissimi fino all’ultimo secondo dell’incontro. Un match durissimo, deciso nell’ultimo quarto da uno splendido gol di Francesco Di Fulvio, capace di mandare al turno successivo la propria squadra. In semifinale il Settebello affronterà i padroni di casa dell’Ungheria. I magiari hanno battuto l’Australia per 10-9. Nell’altra semifinale si affronteranno Spagna e Croazia.

