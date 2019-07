Mondiali di nuoto 2019 – Trampolino 3 metri sincro: oro alla Cina, Pellacani-Bertocchi nella top 10

Bertocchi-Pellacani none nella gara del trampolino 3 metri sincro ai Mondiali di nuoto 2019 di Gwangju

Nono posto per le azzurre dei tuffi oggi nella finale del Trampolino 3 metri sincro dei Mondiali di nuoto 2019. Elena Bertocchi e Chiara Pellacani hanno chiuso al nono posto la loro gara, con un punteggio di 274.74, migliorando quello delle eliminatorie. Un nono posto che lascia un pizzico di amaro in bocca alle azzurre, che puntavano al sesto piazzamento per staccare il pass per le World Series.

Sorride la Cina, che conquista l’oro con Shi e Wang, seconde le canadesi Abel-Citrini Beaulieu, bronzo invece al Messico con Espinosa Sanchez ed Hernandez Torres.

