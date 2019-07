Mondiali Nuoto 2019 – Simona Quadarella è uno spettacolo, oro e record italiano nei 1500 sl

La nuotatrice italiana vince la medaglia d’oro nei 1500 metri stile libero, ottenendo anche il nuovo record italiano

Simona Quadarella è la nuova campionessa del mondo nei 1500 metri femminili, l’azzurra conquista la medaglia d’oro distruggendo completamente le proprie rivali e piazzando il nuovo record italiano, fermando il crono in 15:40.89.

Una finale a senso unico, grazie anche all’assenza della Ledecky per un virus che l’ha messa fuori gioco questa mattina, dominata in lungo e in largo dalla Quadarella che chiude con un vantaggio di 8 secondi su Sarah Kohler, riuscita comunque ad ottenere la medaglia d’argento. Sul terzo gradino del podio sale la cinese Whang, lontanissima dall’azzurra e mai in gioco per contenderle la vittoria. Una giornata da ricordare per Simona, che supera Alessia Filippi e diventa così la seconda nuotatrice italiana a diventare campionessa del mondo in questa specialità.

