Mondiali di nuoto 2019 – Il Setterosa trionfa ancora: battuto il Giappone a Gwangju

Il Setterosa trionfa anche nella seconda sfida ai Mondiali di nuoto 2019 di Gwangju: battuto il Giappone

Il Setterosa esce vincente anche dalla seconda sfida ai Mondiali di nuoto 2019. A Gwangju, sotto l’incessante pioggia che ha infastidito le atlete, le azzurre della pallanuoto hanno trionfato contro il Giappone per 7-9. Una gara non troppo soddisfacente per le italiane, un po’ contratte oggi in vasca in questo secondo match del 18° Mondiale FINA. Il Setterosa comunque sorride, perchè si trova a punteggio pieno nel girone e si concentra adesso per la prossima sfida di giovedì mattina, alle 5.30 italiane, contro la Cina.

