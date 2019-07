Mondiali di nuoto 2019 – Il Setterosa si arrende ai quarti: l’Ungheria vola in semifinale

Il Setterosa cede all’Ungheria ai quarti di finale dei Mondiali di nuoto di Gwangju 2019

Quarti di finale amarissimi per la Nazionale italiana di pallanuoto femminile: il Setterosa è stato sconfitto oggi dall’Ungheria ai Mondiali di nuoto in corso a Gwangju. Un match combattuto, con la formazione magiara che ha fatto la differenza nel primo quarto: una sfida equilibrata, durante la quale le azzurre però non sono riuscite a fare la differenza nei momenti decisivi. L’Ungheria dunque sorride e grazie al risultato di 7-6 vola in semifinale, dove affronterà la Spagna. L’Italia invece adesso tornerà in vasca per le semifinali quinto-ottavo posto contro l’Olanda.

