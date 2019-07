Mondiali di nuoto 2019 – Il segreto della vittoria del Settebello e la dedica speciale, Campagna: “ai miei figli che non stanno passando un buon periodo”

Coach Campagna, la dedica speciale ai figli ed il segreto del successo del Settebello

Un Mondiale pazzesco per il Settebello: la Nazionale maschile di pallanuoto si è aggiudicata ieri la finalissima contro la Spagna, mettendosi al collo una medaglia d’oro davvero speciale. Un lavoro preciso e puntiglioso quello di coach Campagna, che ha costruito alla perfezione la finale dei suoi ragazzi, permettendogli di raggiungere un risultato eccezionale.

Intervistato dalla ‘rosea’ Sandro Campagna ha svelato il segreto della vittoria, nato subito dopo l’accesso diretto ai quarti: “c’è stata grande umiltà. Dopo la partita con la Germania sono stati 3 giorni chiave perché ho rinchiuso i ragazzi: con quel gioco non saremmo andati avanti. L’allenamento successivo li ho portati in una piscina a un’ora da qui dove c’era un silenzio tombale e abbiamo messo le prime pietre in questo mosaico fantastico. In finale siamo stati esemplari. Ritmo spaventoso, difesa aggressiva, abbiamo protetto Del Lungo, e Del Lungo ha protetto la squadra“.

Un successo speciale, che merita una dedica altrettanto speciale: “per i miei due figli, due ragazzi straordinari che mi stanno dando gioie nel loro percorso, e che non stanno passando un buon periodo“.

“Abbiamo reso orgogliosi gli italiani perché c’è stata una compattezza tra giocatori che si sono aiutati nelle difficoltà, e poi l’unione dello staff: in acqua con i compagni di viaggio, senza il loro supporto non saremmo arrivati fin qui”, ha aggiunto campagna.

