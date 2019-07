Mondiali Nuoto 2019 – Niente da fare per Sabbioni nei 50 dorso, l’azzurro fallisce l’accesso in finale

L’azzurro, riuscito ad accedere in semifinale nei 50 dorso grazie alla rinuncia di un avversario, non stacca il pass per la finale chiudendo al settimo posto

Niente finale per Simone Sabbioni nei 50 dorso, il nuotatore azzurro chiude al settimo posto la propria semifinale in 25″06, un crono che non gli permette di andare a giocarsi le medaglie domani.

Riuscito a scendere in acqua oggi grazie alla rinuncia di un avversario, Sabbioni si migliora rispetto alle batterie ma non abbastanza per entrare tra i primi otto. Vince Rylov con il tempo di 24″56 davanti a Murphy e Waddel.

