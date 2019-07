Mondiali di nuoto 2019 – Sabbioni e Ceccon fuori dalla finale dei 100 dorso: Carraro super, spareggio per Castiglioni

Martina Carraro in finale, eliminati gli azzurri Sabbioni e Ceccon: spareggio invece per Castiglioni ai Mondiali di Gwangju

Dopo il quarto posto di Elena Di Liddo nei 100 metri farfalla, altri italiani sono scesi in vasca ai Mondiali di nuoto 2019 di Gwangju: Simone Sabbioni e Thomas Ceccon hanno disputato la semifinale dei 100 metri dorsi, rimanendo però fuori dalla finale di domani. Gli azzurri hanno chiuso rispettivamente col 12° e 17° tempo.

Risultati migliori invece in campo femminile: Martina Carraro ha infatti staccato il pass per la finale dei 100 metri rana, stabilendo il quarto tempo delle semifinali, in 1’06”39, il nuovo record italiano. Arianna Castiglioni invece dovrà disputare uno pareggio con la belga Lecluyse per poter disputare anche lei la finale.

Valuta questo articolo