Mondiali Nuoto 2019 – Niente da fare per Piero Codia, l’azzurro fallisce l’ingresso in finale nei 50 farfalla

Il nuotatore azzurro chiude al terzo posto la sua semifinale ma non basta per accedere alla finale in programma domani

Niente da fare per Piero Codia nei 50 farfalla maschili ai Mondiali di Gwangju, il nuotatore azzurro fallisce l’ingresso in finale chiudendo al nono posto complessivo. In acqua nella prima delle due semifinali, l’italiano si piazza al terzo posto con un buon tempo, fermando il crono sul 23″29 e bruciando un paio di avversari sul traguardo.

Il ritmo della seconda semifinale però costa carissimo a Codia, che scala al nono posto e dunque primo tra gli esclusi. Una disdetta per l’italiano, che comunque aveva migliorato moltissimo la prestazione della mattina.

