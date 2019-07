Mondiali Nuoto 2019 – Elena Di Liddo stacca il pass per la finale dei 100 farfalla, eliminata Ilaria Bianchi

Solo una delle due azzurre impegnate in semifinale riesce a qualificarsi per la finale dei 100 farfalla, si tratta di Elena Di Liddo che ritocca anche il record italiano

Elena Di Liddo ce la fa, Ilaria Bianchi invece no. Solo una delle due azzurre impegnate nelle semifinali dei 100 farfalla ai Mondiali di Gwangju riesce a staccare il pass per l’ultimo atto, quello in cui ci si gioca le medaglie.

Quarto posto e record italiano ritoccato per la Di Liddo, che chiude con un ottimo 57.04 la propria prestazione, ottenendo il sesto tempo totale delle semifinali. Niente da fare invece per la connazionale, dodicesima nel computo totale e dunque costretta a dire addio alla finale. Miglior tempo per la solita Sarah Sjoestroem, che piazza un fantascientifico 56.29.

