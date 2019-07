Mondiali di nuoto 2019 – Tutto facile per Quadarella, sorride Panziera: i risultati delle batterie della notte

Delusioni e sorrisi per gli italiani in vasca nella notte a Gwangju: i risultati delle batterie di oggi ai Mondiali di nuoto 2019

Ancora una giornata di spettacolo e sfide dalle vasche di Gwangju, per i Mondiali di nuoto 2019. Nella notte sono andate in scena tante batterie, in vista delle semifinali e finali delle 13.00 italiane. Piero Codia, campione europeo in carica, è stato elimnato nelle batterie dei 100 farfalla, col crono di 53”09, che lo piazza al 26° posto. Niente da fare anche per il connazionale Burdisso, che non è riuscito a far meglio di 52”65. Bene invece Margherita Panziera, che dopo la grande delusione dei 100 dorso oggi ha chiuso le batterie col terzo crono nei 200 dorso iridati, col tempo di 2’08”51, staccando così il pass per le semifinali.

Niente da fare invece nei 50 stile libero per Vergani e Dotto, che chiudono le loro batterie rispettivamente con i crono di 22”56.34 e 22”48.29, rimanendo fuori dai giochi per un risultato che conta.

Sorride invece Elena Di Liddo, che dopo il quarto posto mondiale di due giorni fa, si è presa oggi un’importante semifinale nei 50 farfalla, chiudendo la sua prova col settimo crono complessivo, di 26”03.

Ottima prestazione poi degli azzurri della staffetta 4×200: Megli, Ciampi, Ballo e Di Cola hanno staccato il pass per la finalissima di oggi col miglior tempo in 7’04”97. Infine la campione del mondo dei 1500 sl, Simona Quadarella, è tornata in vasca per le semifinali degli 800, staccando sembra problemi il pass per la finale, vincendo la propria batteria, col crono di 8’20”68, il quarto complessivo.

Ecco il programma delle gare di oggi e gli italiani in vasca:

13.02 100 stile libero donne finale

13:10 100 farfalla uomini semifinali (nessun italiano)

13:20 200 dorso donne semifinali (Margherita Panziera)

13:41 50 stile libero uomini semifinali (nessun italiano)

13:50 200 rana donne finale

14:00 200 dorso uomini finale (nessun italiano)

14:09 50 farfalla donne semifinali (Elena Di Liddo)

14:26 200 rana uomini finale

14:42 4×200 stile libero uomini finale (Italia)

