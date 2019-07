Mondiali Nuoto 2019 – Federica Pellegrini out nei 100 sl, bene Restivo nei 200 dorso: i risultati delle batterie del 25 luglio

La Divina non riesce a staccare il pass per la semifinale dei 100 stile libero femminili, mentre Matteo Restivo non delude nei 200 dorso

Si apre con la sorprendente eliminazione di Federica Pellegrini nei 100 stile libero femminili la quinta giornata del programma dei Mondiali di nuoto, in corso di svolgimento a Gwangju.

La Divina non riesce a superare la propria batteria, fallendo dunque l’accesso in semifinale. Alto il crono dell’azzurra (54″68), che le vale il 22° tempo assoluto e dunque non sufficiente per qualificarsi al turno successivo. Nei 200 dorso maschili brilla invece Matteo Restivo, che stacca il pass per le semifinali con il decimo tempo assoluto (1’57″67). Obiettivo finale questo pomeriggio per il ventiquattrenne, che dovrà comunque vedersela con avversari tosti tra cui l’americano Ryan Murphy, il russo Evgeny Rilov (+0.15) e al britannico Luke Greenbank (+0,22). Dopo il bronzo ottenuto nei 100 rana, Martina Carraro delude nei 200 e non si qualifica per la semifinale, nuotando in 2’27″41. Squalifica a sorpresa per la regina dei 100 Lilly King, colpita anche lei dalla severità dei giudici. Delude anche Luca Pizzini nei 200 rana maschili, che chiude con il ventunesimo tempo assoluto le batterie fallendo l’accesso in semifinale. Assente infine l’Italia nelle batterie della staffetta 4×200 stile femminile, nonostante la medaglia d’oro individuale conquistata ieri da Federica Pellegrini.

Programma di semifinali e finali di oggi 25 luglio

13:02 200 farfalla donne finale

13:11 100 stile libero donne semifinali

13:12 100 stile libero uomini finale

13:37 50 dorso donne finale

13:44 200 rana uomini semifinali

13:05 200 misti uomini finale

14:21 200 rana donne semifinali

14:35 200 dorso uomini semifinali (Matteo Restivo)

14:47 4×200 stile libero donne finale

