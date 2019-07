Mondiali Nuoto 2019 – Quadarella d’oro nei 1500 sl, l’emozione di Malagò: “orgoglioso di ciò che sei diventata”

Il presidente del CONI ha commentato sui social la medaglia d’oro vinta da Simona Quadarella nei 1500 sl ai Mondiali di Gwangju

“Sei pazzesca, Simona! Oro stellare nei 1500 sl con nuovo record italiano. Un’emozione speciale, come te”. Con questo tweet carico di emozione, Giovanni Malagò si è complimentato con Simona Quadarella, nuova campionessa del mondo nei 1500 stile libero ai Mondiali di Gwangju. L’azzurra ha dominato in lungo e in largo la gara, estasiando il pubblico italiano, in particolare il numero uno dello sport azzurro: “sono orgoglioso della campionessa che sei diventata. Non è più un sogno, sei sul tetto del Mondo. Ti meriti tutto”.

Valuta questo articolo