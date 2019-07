Mondiali Nuoto 2019 – Quadarella in vasca per gli 800 sl, obiettivo 5° posto per il Setterosa: il programma di venerdì 26 luglio

Tanti gli azzurri attesi in vasca nella giornata di domani, spicca Simona Quadarella negli 800 sl femminili e Luca Dotto nei 50 sl maschili

Venerdì all’insegna dell’Italia domani ai Mondiali di nuoto in corso di svolgimento a Gwangju, sono tanti gli atleti azzurri attesi in vasca. Si comincia con Codia e Burdisso nelle batterie dei 100 metri farfalla, per poi proseguire con Panziera, Dotto e infine Simona Quadarella, impegnata negli 800 sl dopo l’oro nei 1500. Ultimo impegno invece per il Setterosa, che si giocherà il quinto posto con la Russia.

IL PROGRAMMA DI VENERDÌ 26 LUGLIO

Ore 3:00 batterie di nuoto

100 metri farfalla maschili PIERO CODIA, FEDERICO BURDISSO

200 metri dorso femminili MARGHERITA PANZIERA

50 metri stile libero maschili LUCA DOTTO

50 metri farfalla femminili ELENA DI LIDDO

4X200 metri stile libero staffetta maschile ITALIA

800 metri stile libero femminili batterie SIMONA QUADARELLA, GIULIA GABBRIELLESCHI

Pallanuoto femminile:

8:30 Russia-ITALIA finale 5°/6° posto

Ore 13:00 finali nuoto

100 metri stile libero femminili FINALE

100 metri farfalla maschili semifinali

200 metri dorso femminili semifinali

50 metri stile libero maschili semifinali

200 metri rana femminili FINALE

200 metri dorso maschili FINALE

50 farfalla femminili semifinali

200 metri rana maschili FINALE

4X200 metri stile libero staffetta maschile FINALE