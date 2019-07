Mondiali di nuoto 2019 – Due finali di fondo e il Settebello: il programma di venerdì 19 luglio

La giornata di domani si apre con le due finali dei 25 km di fondo, per proseguire poi con il Settebello e il sincro

Si preannuncia una giornata ricca di spettacolo e colpi di scena quella di domani a Gwangju, dove sono in corso i Mondiali di nuoto 2019. Si comincia subito con due finali, le 25 km di fondo sia maschile che femminile, dove gli atleti azzurri proveranno a strappare almeno una medaglia.

A seguire poi ecco il Settebello, che scende in acqua contro la Germania per difendere il primo posto nel girone. In programma anche la finale di nuoto sincronizzato libero a squadre e quella dei tuffi dal trampolino 3 metri femminile.

Il programma di venerdì 19 luglio



Ore 1:00, Nuoto di fondo – FINALE 25 km maschile

Ore 1:05, Nuoto di fondo – FINALE 25 km femminile

Ore 3:00, Tuffi – Piattaforma 10 metri preliminari maschili

Ore 4:00, Nuoto sincronizzato – Duo misto libero Preliminari

Ore 5:30, Pallanuoto maschile – Germania-ITALIA

Ore 8:30, Tuffi – Piattaforma 10 metri semifinali maschili

Ore 12:00, Nuoto sincronizzato – Libero a squadre FINALE

Ore 13:45, Tuffi – FINALE Trampolino 3 metri femminile

