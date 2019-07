Mondiali Nuoto 2019 – Il Settebello si gioca l’accesso in semifinale: il programma di martedì 23 luglio

Prosegue il programma di nuoto a cui si aggiungono i quarti di finale di pallanuoto, in vasca il Settebello contro la Grecia

Il Mondiale di Gwangju continua a regalare spettacolo, offrendo in questi giorni l’intero programma del nuoto, scattato domenica nella notte italiana. Nella giornata di martedì 23 luglio, toccherà al Settebello tornare in vasca per giocarsi un posto in semifinale, affrontando la temibile Grecia. La sfida degli azzurri intervallerà le gare di nuoto, divise tra batterie al mattino e finali e semifinali al pomeriggio.

Il programma di martedì 23 luglio:

Dalle ore 3:00 batterie Nuoto:

50 metri rana maschili batterie

a seguire – 200 metri stile libero femminili batterie

a seguire – 200 metri farfalla maschili batterie

a seguire – 800 metri stile libero maschili batterie

Ore 11:30, Pallanuoto maschile – ITALIA-Grecia quarti di finale

Dalle ore 13:00 finali e semifinali Nuoto

FINALE 200 metri stile libero maschili

a seguire – FINALE 1500 metri stile libero femminili

a seguire – 50 metri rana maschili semifinali

a seguire – FINALE 100 metri dorso femminili

a seguire – FINALE 100 metri dorso maschili

a seguire – 200 metri stile libero femminili semifinali

a seguire – 200 metri farfalla maschili semifinali

a seguire – FINALE 100 metri rana femminili

