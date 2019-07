Mondiali di nuoto 2019 – Domani in vasca il Setterosa e tanti altri italiani: le gare di giovedì 18 luglio

Il programma delle gare di domani 18 luglio 2019 dei Mondiali di nuoto 2019

I Mondiali di nuoto 2019 stanno regalando tanto spettacolo dalle vasche di Gwangju: gli atleti di tutto il mondo si stanno sfidando per mettersi al collo preziosissime medaglie. In attesa delle sfide di velocità, a regalare spettacolo in vasca sono i campioni dei tuffi, pallanuoto e nuoto sincronizzato. In acqua anche gli atleti del nuoto di fondo.

Tante sfide in programma per domani, con tanti italiani in gara, Ecco gli orari degli imperdibili appuntamenti di giovedì 18 luglio:

02.00-03.15 Nuoto di fondo – Staffetta Italia

02.00-04.30 Tuffi – 3 m femminile, preliminari Bertocchi e Pellacani

03.00-05.00 Nuoto sincronizzato – Free combination, preliminari Italia

05.30 Pallanuoto femminile – Fase a gironi, Italia-Cina

08.00-09.30 Tuffi – 3 m femminile, semifinali eventuali Bertocchi e Pellacani

11.00-12.30 Nuoto sincronizzato – Duo libero, finale eventuali Cerruti Ferro

12.45-14.15 Tuffi – 3 m maschile, finale

