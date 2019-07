Mondiali Nuoto 2019 – Il programma di domenica 28 luglio: le ultime occasioni di medaglia, poi calerà il sipario

Le ultime finali dei Mondiali di Nuoto 2019, poi calerà il sipario sulla kermesse di Gwangju: il programma di domenica 28 luglio

È l’ultima giornata dei Mondiali di Nuoto 2019, poi sulla kermesse di Gwangju calerà il sipario. La giornata di domenica 28 luglio sarà l’ultima per tentare l’assalto alle medaglie d’oro. Come da consuetudine nelle prime ore del giorno in Italia ci saranno le batterie che metteranno in palio un posto per le finali delle 13:00 (ora italiana). Alle 15:45 la cerimonia di chiusura porrà fine alla competizione.

Il programma dell’ultima giornata dei Mondiali di Nuoto domenica 28 luglio:

Dalle ore 3:00, Nuoto – 400 metri misti maschili batterie

a seguire – 400 metri misti femminili batterie (Cusinato)

a seguire – 4X100 metri misti staffetta maschile batterie (Italia)

a seguire – 4X100 metri misti staffetta femminile batterie (Italia)

Dalle ore 13:00, Nuoto – FINALE 50 metri dorso maschili (Eventuali Ceccon e Sabbioni)

a seguire – FINALE 50 metri rana femminili (Eventuali Pilato e Carraro)

a seguire – FINALE 1500 metri stile libero maschili (Eventuali Paltrinieri e Acerenza)

a seguire – FINALE 50 metri stile libero femminili (Eventuale Pellegrini)

a seguire – FINALE 400 metri misti maschili

a seguire – FINALE 400 metri misti femminili (Eventuale Cusinato)

a seguire – FINALE 4X100 metri misti staffetta maschile (Eventuale Italia)

a seguire – FINALE 4X100 metri misti staffetta femminile (Eventuale Italia)

Ore 15:45 – Cerimonia di chiusura

Valuta questo articolo