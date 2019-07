Mondiali di nuoto 2019 – Due italiani a caccia di medaglie: il programma delle gare azzurre di domani

Due italiani in gara: il programma della seconda giornata dei Mondiali di nuoto 2019

Sono iniziati ufficialmente oggi i Mondiali di nuoto 2019: gli atleti di tutto il mondo si sfidano nelle vasche di Gwanju, in Corea del Sud, per andare a caccia di preziose medaglie. Oggi, per quanto riguarda gli italiani: Giovanni Tocci ed Eleonora Bertocchi hanno staccato i pass per le finali delle rispettive gare di tuffi, mentre domani solo due italiani saranno in gara, nel nuoto di fondo. Alle 3 italiane infatti Domenico Acerenza e Marcello Guidi lotteranno per una medaglia nella 5 km maschile. La gara sarà trasmessa in diretta dalle reti Rai.

Valuta questo articolo