Mondiali nuoto 2019 – A Gwangju scendono in vasca i campioni del nuoto: italiani a caccia di medaglie, il programma delle gare di domani 21 luglio

Inizia la settimana di gare dedicate alla velocità: il programma delle sfide di domani 21 luglio 2019 ai Mondiali di nuoto di Gwangju

E’ terminata la prima settimana di gare ai Mondiali di nuoto 2019 in corso a Gwangju. Nella notte tra sabato e domenica si aprono le danze delle gare di nuoto. Gli atleti di tutto il mondo si sfideranno in vasca nelle gare di velocità, a colpi di bracciate, per decretare chi sarà il più forte del pianeta.

Si parte all’1.30 di notte, con le batterie, mentre dalle 10.30 di domani, domenica 21 luglio, assisteremo alle prime finalissime. Tanti gli azzurri in gara, da Simona Quadarella a Gabriele Detti, i più quotati ad andare a podio, ma non bisogna sottovalutare Scozzoli e tanti altri.

Ecco il programma delle gare di domani, 21 luglio, ai Mondiali di nuoto:

01.30-05.15 – Batterie

100 farfalla femminili – Ilaria Bianchi, Elena Di Liddo

400 stile libero maschili – Gabriele Detti, Marco De Tullio

200 misti femminili – Ilaria Cusinato

50 farfalla maschili – Piero Codia

400 stile libero femminili – Simona Quadarella

100 rana maschili – Nicolà Martinenghi, Fabio Scozzoli

4×100 stile libero femminile

4×100 stile libero maschile – Italia

10.30-12.15 – Semifinali e finali

400 stile libero maschili – Finale

100 farfalla femminili – Semifinali

50 farfalla maschili – Semifinali

400 stile libero femminili – Finale

100 rana maschili – Semifinali

200 misti femminili – Semifinali

4×100 stile libero maschile – Finale

4×100 stile libero femminile – Finale

