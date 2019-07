Mondiali Nuoto 2019 – Dal Settebello alle finali per le medaglie: il programma di giovedì 25 luglio

Il Settebello maschile scende in vasca per giocarsi l’accesso in finale, dopodiché si tornerà a battagliare per le medaglie in palio nella quinta giornata del programma di nuoto

Giovedì 25 luglio è in programma la quinta giornata di Mondiali di nuoto in corso di svolgimento a Gwangju, in Corea del Sud. Si comincia con le solite batterie della notte italiana, per proseguire poi con la semifinale di pallanuoto maschile tra Italia e Ungheria, match che vale l’accesso nella finalissima iridata. Dalle 13 italiane poi spazio a finali e semifinali di nuoto, con gli azzurri che vanno a caccia di altre medaglie.

Il programma di giovedì 25 luglio

Ore 3:00 Batterie di Nuoto:

100 metri stile libero femminili batterie

200 metri dorso maschili batterie

200 metri rana femminili batterie

200 metri rana maschili batterie

4X200 metri stile libero staffetta femminile batterie Ore 11.30 Pallanuoto maschile

Semifinale Ungheria-ITALIA Ore 13:00 Finali e Semifinali Nuoto

200 metri farfalla femminili FINALE

100 metri stile libero femminili semifinali

100 metri stile libero maschili FINALE

50 metri dorso femminili FINALE

200 metri rana maschili semifinali

200 metri misti maschili FINALE

200 metri rana femminili semifinali

200 metri dorso maschili semifinali

4X200 metri stile libero staffetta femminile FINALE

