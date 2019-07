Mondiali di nuoto 2019 – Quattro finali e il Setterosa contro l’Ungheria: il programma di lunedì 22 luglio

Quattro finali e dodici medaglie in palio nel programma di nuoto di domani, mentre il Setterosa torna in vasca per sfidare l’Ungheria nei quarti

Prosegue in Corea del Sud il Mondiale di nuoto 2019, che lunedì 22 luglio mette in palio dodici medaglie in quattro finali. Una volta ultimate le batterie, in programma nella notte italiana, si comincia a fare sul serio dalle 13 italiane con la finale dei 100 rana maschili per proseguire con quella dei 100 farfalla femminili.

Da non perdere nemmeno l’ultimo atto dei 50 farfalla maschili e quello dei 200 misti femminili. Prima di concentrarsi sul nuoto però, occhio alle 11.30 al Setterosa, che torna in vasca per sfidare l’Ungheria nei quarti di finale di pallanuoto.

Il programma di lunedì 22 luglio

Ore 3:00, Batterie Nuoto 100 metri dorso femminili batterie

a seguire – 100 metri dorso maschili batterie

a seguire – 100 metri rana femminili batterie

a seguire – 200 metri stile libero maschili batterie

a seguire – 1500 metri stile libero femminili batterie

Ore 11:30, Pallanuoto femminile – ITALIA-Ungheria quarti di finale

Ore 13:00, Nuoto – FINALE 100 metri rana maschili

a seguire – FINALE 100 metri farfalla femminili

a seguire – 100 metri dorso maschili semifinali

a seguire – 100 metri rana femminili semifinali

a seguire – FINALE 50 metri farfalla maschili

a seguire – 100 metri dorso femminili semifinali

a seguire – 200 metri stile libero maschili semifinali

a seguire – FINALE 200 metri misti femminili

Valuta questo articolo