Mondiali di nuoto 2019 – Peaty immenso nei 50 rana a Gwangju, squalifica per Scozzoli

Peaty d’oro nei 50 rana ai Mondiali di nuoto di Gwangju 2019: Scozzoli squalificato dopo il 5° posto

E’ Adam Peaty il campione del mondo nei 50 rana a Gwangju 2019: l’inglese ha chiuso la sua gara in 26.06, lasciandosi alle spalle i brasiliani Lima e Gomes. Gara amara per l’Itaòlia, che ha chiuso col quinto posto si Scozzoli, che è stato però squalificato nella finale odierna, non è ancora stato reso noto il motivo.

