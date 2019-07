Mondiali Nuoto 2019 – Lacrime di gioca per Simona Quadarella: “oro assurdo. Ledecky? Se ti ritiri…”

La nuotatrice italiana scoppia in lacrime nel post gara, lanciando anche una frecciatina a Katie Ledecky

Simona Quadarella è la nuova campionessa del mondo dei 1500 stile libero, un trionfo meritato quello dell’azzurra, abile a non lasciare scampo alle sue avversarie.

Un dominio facilitato anche dall’assenza di Katie Ledecky, a cui la nuova regina iridata ha rifilato una stoccata ai microfoni della Rai: “so che non c’era la Ledecky ma penso che se ti ritiri non sei in grado di stare lì. Questo oro è assurdo, sapevo di poter vincere fin dall’inizio, fin da quando sono entrata in acqua. Sono andata lì che non vedevo l’ora di gareggiare e ancora non ci credo. Ho saputo stamattina che non c’era Ledecky, all’inizio sono rimasta un po’ spiazzata perché non sapevo se era una cosa buona ma poi mi sono detta che era un’opportunità: sono stata fortunata ma la fortuna sorride a chi si impegna. Oro mondiale, ancora non ci credo. Sono stati due anni fantastici, da Budapest a Glasgow fino a qui. Speriamo di continuare così per altri anni, non solo l’anno prossimo con le Olimpiadi ma anche quelli dopo. Ogni volta che vinco ho voglia di continuare a vincere, ho faticato per arrivare fin qui e non vedevo l’ora di sfogarmi”.

Valuta questo articolo