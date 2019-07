Mondiali Nuoto 2019 – Federica Pellegrini ammette: “ultima gara iridata, ma non smetto di nuotare”

La campionessa veneta ha chiuso con i Mondiali, ma la sua carriera continuerà almeno fino a Tokyo 2020

La staffetta 4×100 mista, chiusa al quarto posto dall’Italia a Gwangju, ha rappresentato l’ultima gara di Federica Pellegrini ai Mondiali. La campionessa veneta chiude con uno splendido oro nei 200 stile libero, una vittoria che fa calare in maniera esaltante il sipario sulle sue partecipazioni alle prossime rassegne iridate.

La sua carriera però continua eccome, come sottolineato dalla stessa ‘Divina‘ ai microfoni di Rai Sport: “è vero, è stata la mia ultima gara ai Mondiali ma non è che smetto oggi di nuotare, mi vedrete ancora. Sono contenta, ho nuotato come mi sentivo. Ci abbiamo creduto fino alla fine e abbiamo sperato in una squalifica che però stavolta non è arrivata“.

