Mondiali di nuoto 2019 – Si comincia ancor prima dell’alba: ORARI e GARE della prima giornata

Orari e programma delle gare della prima giornata dei Mondiali di nuoto 2019: ecco cosa seguire domani da Gwangju

Iniziano ufficialmente domani i Mondiali di nuoto 2019. A Gwangju, in Corea del Sud, gli atleti di tutti il mondo si sfideranno in vasca, o dal trampolino, a caccia di medaglie preziosissime. La prima settimana sarà dedicata ai tuffi ed al nuoto sincronizzato, mentre inizieranno in un secondo momento le sfide di velocità con i nuotatori in vasca.

Gli orari delle gare saranno alle prime luci del giorno e termineranno nella mattinata: dunque solo i più coraggiosi riusciranno a mettersi la sveglia presto per seguire i propri idoli, mentre i più pigri cercheranno di aggiornarsi appena svegli. Si comincia con le gare preliminari di nuoto sincronizzato e tuffi.

Ecco il programma delle gare della prima giornata dei Mondiali di nuoto, domani 12 luglio 2019:

04.00-06.00 Tuffi – 1 metro maschile, preliminari

04.00-06.00 Nuoto Sincro – Solo tecnico, preliminari

08.30-10.30 Tuffi – 1 metro femminile, preliminari

09.00-11.00 Nuoto Sincro – Duo tecnico

Valuta questo articolo