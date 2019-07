Mondiali Nuoto 2019 – Nessun italiano in finale nei 100 rana, Scozzoli e Martinenghi eliminati

Niente da fare per i due azzurri impegnati nelle semifinali dei 100 rana, Scozzoli fallisce la finale per un centesimo mentre Martinenghi subisce una squalifica

Non ci saranno atleti italiani nella finale dei 100 rana, Fabio Scozzoli e Nicolò Martinenghi non riescono a superare il taglio delle semifinali. Un colpo durissimo da accettare soprattutto per il primo, eliminato per un centesimo a favore del russo Prigoda. Squalificato invece l’altro italiano per via di una virata irregolare, costata l’esclusione dalla classifica. Da registrare infine il record del mondo di Peaty, sceso a 56″88 e diventato il primo uomo a scendere sotto i 57″.

Valuta questo articolo