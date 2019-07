Mondiali Nuoto 2019 – Minisini e Flamini secondi nei preliminari del duo misto tecnico in sincro

La coppia azzurra composta da Giorgio Minisini e Manila Flamini chiude al secondo posto nel preliminare del duo misto tecnico ai Mondiali di Nuoto 2019

Giorgio Minisini e Manila Flamini raccolgono un ottimo secondo punteggio nel preliminare del duo misto tecnico ai Mondiali di sincro in Corea. La coreografia di Anastasia Ermakova, eseguita sulle note di ‘Tritone’ di Michele Braga, è valso un punteggio di 90.3829(27.1 per l’esecuzione, 27.3 per l’impressione artistica e 35.9829 per gli elementi), 1.2049 meno di quanto ottenuto dai russi Mayya Gurbanberdieva e Aleksandr Maltsev (91.5878).

