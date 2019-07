Mondiali di nuoto 2019 – La Cina davanti a tutti, l’Italia sesta con 4 ori: il medagliere conclusivo

L’Italia chiude i Mondiali di nuoto 2019 con 4 ori, la Cina al comando nel medagliere di Gwangju 2019

Sono terminati oggi i Mondiali di nuoto di Gwagnju 2019. L’Italia ha regalato emozioni incredibili, in particolar modo nella seconda settimana di sfide, con i campioni del nuoto in vasca. Gli azzurri dei tuffi non hanno portato a casa manco una medaglia, dal nuoto sincronizzato sono arrivate invece tre preziose medaglie, così come nel nuoto di fondo.

E’ con Simona Quadarella che arriva la prima medaglia d’oro, nei 1500 sl, mentre il giorno successivo sono stati Gregorio Paltrinieri e Federica Pellegrini ad arricchire il bottino italiano, con le vittorie rispettivamente negli 800 e 200sl. Infine l’ultimo oro della spedizione è arrivato con la strepitosa vittoria del Settebello nella finale contro la Spagna. 4 ori che permettono all’Italia di piazzarsi al sesto posto nel medagliere, alle spalle di Cina, Stati Uniti, Russia, Australia e Ungheria.

Ecco il medagliere conclusivo:

Cina 16 ori, 11 argenti, 3 bronzi – Tot 30

USA 15 ori, 11 argenti, 10 bronzi – Tot 36

Russia 12 ori, 11 argenti, 7 bronzi – Tot 30

Australia 7 ori, 11 argenti, 6 bronzi – Tot 24

Ungheria 5 ori, 0 argenti, 0 bronzi – Tot 5

Italia 4 ori, 6 argenti, 5 bronzi – Tot 15

Gran Bretagna 4 ori, 2 argenti, 6 bronzi – Tot 12

Germania 3 ori, 2 argenti, 3 bronzi – Tot 8

Brasile, 2 ori, 3 argenti, 2 bronzi – Tot 7

Canada 2 ori, 2 argenti, 7 bronzi – Tot 11

Giappone 2 ori, 2 argenti, 6 bronzi – Tot 10

Fracia 1 oro, 3 argenti, 3 bronzi – Tot 7

Svezia 1 oro, 2 argenti, 2 bronzi – Tot 5

Ucraina 1 oro, 1 argento, 5 bronzi – Tot 7

Sudafrica 1 oro, 1 argento, 2 bronzi – Tot 4

Spagna 0 ori, 3 argenti, 1 bronzo – Tot 4

Messico 0 ori, 2 argenti, 4 bronzi – Tot 6

Norvegia 0 ori, 1 argento, 0 bronzi – Tot 1

Malesia 0 ori, 1 argento, 0 bronzi – Tot 1

Svizzera 0 ori, 1 argento, 0 bronzi – Tot 1

Nuova Zelanda 0 ori, 0 argenti, 1 bronzo – Tot 1

