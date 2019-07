Mondiali di nuoto 2019 – Martina Carraro incredula: “non sto capendo molto! Pensavo di aver sbagliato”

Martina Carraro emozionata dopo il bronzo mondiale conquistato oggi nei 100 rana femminili a Gwangju: le parole dell’azzurra

Una giornata ricca di emozioni da Gwangju: l’Italia festeggia per l’oro di Simona Quadrella nei 1500 stile libero, ma anche per la prima medaglia iridata italiane nella rana, conquistata da un’eccezionale Martina Carraro. L’azzurra ha chiuso al terzo posto la sua gara nei 100 rana femminili, un risultato inaspettato, che le regala uno splendido bronzo: “non ci sto capendo molto, mi sembrava di avere sbagliato di piu’ rispetto alle semifinali. Quando ho toccato terza non ci ho creduto. Ho pianto, un’emozione incredibile. Sono onorata di essere la prima azzurra a vincere una medaglia iridata nella rana. E poi, ero sul sul podio con King e Efimova, non ho parole… La medaglia la vedevo vicina, me la potevo giocare: ci ho creduto ma non ero fissata“, ha dichiarato Martina Carraro ai microfoni Rai.

