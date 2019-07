Mondiali Nuoto 2019 – Male Marsaglia e Tocci: i due azzurri fuori dalla semifinale del trampolino 3 metri maschile

Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci fuori dalla semifinale del trampolino maschile da 3 metri: i due tuffatori azzurri chiudono 23° e 30°

Tanta delusione per Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci. I due azzurri, impegnati nei preliminati del trampolino maschile da 3 metri, non sono riusciti a qualificarsi per la semifinale. Dopo i risultati negativi dal metro e nel sincronizzato, Lorenzo Marasaglia ha rimediato un 23° posto con un punteggio di 379.00, mentre Giovanni Tocci ha chiuso 30° totalizzando 363.20 punti.

Di seguito l’elenco dei 18 qualificati alla semifinale:

1 Xie Siyi People’s Republic of China CHN 499.15 Q

2 Laugher Jack Great Britain GBR 485.50 Q

3 Woo Haram Republic of Korea KOR 457.70 Q

4 Cao Yuan People’s Republic of China CHN 451.35 Q

5 Shleikher Nikita Russian Federation RUS 436.30 Q

6 Pacheco Marrufo Rommel Mexico MEX 427.30 Q

7 Boudia David United States of America USA 424.45 Q

8 Hixon Mike United States of America USA 423.05 Q

9 Hausding Patrick Germany GER 418.25 Q

10 Dingley Oliver Ireland IRL 417.95 Q

11 Carter Matthew Australia AUS 416.35 Q

12 Kuznetsov Evgenii Russian Federation RUS 416.10 Q

13 Imbeau-Dulac Francois Canada CAN 409.30 Q

14 Wolfram Martin Germany GER 408.55 Q

15 Restrepo Garcia Daniel Colombia COL 404.95 Q

16 Kolodiy Oleg Ukraine UKR 402.75 Q

17 Morales Mendoza Sebastian Colombia COL 399.50 Q

18 Quintero Diaz Rafael Puerto Rico PUR 396.70 Q

Valuta questo articolo