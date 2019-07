Mondiali di nuoto 2019 – Il duo misto azzurro regala emozioni: splendido argento nel libero a Gwangju

Minisini-Flamini d’argento nel duo misto libero ai Mondiali di nuoto di Gwangju 2019

E’ terminata l’avventura iridata del duo misto azzurro di nuoto sincronizzato. Minisini e Flamini hanno conquistato la loro seconda medaglia ai Mondiali di nuoto 2019, in corso a Gwangju, mettendosi al collo oggi uno splendido argento al termine del libero. Fortissimi emozioni per gli azzurri, con Manila Flamini che non è riuscita a trattenere le lacrime al termine della sua esibizione, perchè quella di oggi potrebbe essere la sua ultima gara. L’azzurra aveva infatti annunciato che è arrivato il momento per lei di prendersi una pausa, non è ancora chiaro se sarà un ritiro definitivo o meno. Terza medaglia dunque per l’Italia del sincronizzato ai Mondiali 2019.

