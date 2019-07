Mondiali Nuoto 2019 – Italia 4ª nella 4×100 mista donne: record del mondo e oro per gli Stati Uniti

L’Italia chiude al quarto posto la staffetta 4×100 mista donne: oro e record del mondo per gli Stati Uniti davanti ad Australia e Canada

L‘Italia chiude al quarto posto la staffetta 4×100 mista donne, gara conclusiva dei Mondiali di Nuoto 2019 in corso di svolgimento a Gwangju, Corea del Sud. Le azzurre (Panziera, Carraro, Di Liddo e Pellegrini) chiudono in 3’56″50 firmando il record italiano della disciplina. Oro e record del mondo per gli Stati Uniti che chiudono in 3’50″40. Argento per l’Australia e bronzo per il Canada.

