Mondiali Nuoto 2019 – L’Italia di pallanuoto femminile schianta la Cina 14-6 e vince il Girone D: azzurre ai quarti

Successo convince per l’Italia femminile di pallanuoto che batte 14-6 la Cina e vince il Girone D: le ragazze azzurre qualificate direttamente ai quarti dei Mondiali di Nuoto 2019

Dopo la vittoria sul Giappone nel match inaugurale dei Mondiali di Nuoto 2019, l’Italia di pallanuoto femminile torna in vasca per la seconda partita del girone contro la Cina. Prestazione strepitosa del Setterosa che ottiene una netta vittoria e il pass per l’accesso diretto ai quarti di finale. Finisce 14-6 in favore delle ragazze di Fabio Conti che dominano il match e ottengono la possibilità di affrontare la seconda del Gruppo B, dunque Ungheria o Russia.

