Mondiali Nuoto 2019 – Ilaria Cusinato delude nei 200 misti, sfuma la finale per l’azzurra

Ilaria Cusinato non riesce a staccare il pass per la finale dei 200 misti femminili, la nuotatrice azzurra si classifica al settimo posto nella prima semifinale, fermando il crono su un deludente 2’12″12.

Una prestazione che conferma uno stato di forma non ottimale, caratterizzato da un cambio di prestazione e dai tanti problemi fisici accusati in questi mesi. Dodicesima posizione complessiva per la Cusinato, mentre in testa si piazza la solita fantastica Hosszu.

