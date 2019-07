Mondiali Nuoto 2019 – Grande prova per Paltrinieri e Detti nelle batterie degli 800 sl maschili: gli azzurri sono in semifinale

Gregorio Paltrinieri fa registrare il miglior tempo delle batterie degli 800 sl maschili ai Mondiali di Nuoto 2019. Gabriele Detti chiude quarto: entrambi gli azzurri in semifinale

Si completa alla grande l’ultima sessione di batterie in programma quest’oggi, martedì 23 luglio, ai Mondiali di Nuoto 2019. Grandi protagonisti nelle acque di Gwuanju gli azzurri Gregorio Paltrinieri e Gabriele Detti, entrambi qualificatisi alla semifinale degli 800 sl: il primo ha chiuso con il miglior tempo inv 7’45″70, Detti quarto in 7’46″46, 4.44. Questi i finalisti degli 800 stile uomini: Paltrinieri (Ita), Aubry (Fra), McLoughlin (Aus), Detti (Ita), Christiansen (Nor), Romanchuk (Ukr), Frolov (Ukr), Sun (Chn).

