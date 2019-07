Mondiali Nuoto 2019 – Giovanni Tocci 8° nei preliminari: è in finale nei tuffi dal trampolino da 1 metro

Giovanni Tocci raggiunge l’ottava posizione nei preliminari e si qualifica per la fase finale nella disciplina dal trampolino da 1 metro

Subito una bella soddisfazione per l’Italia nel day one dei Mondiali di Nuoto 2019. Al ‘Nambu University Aquatics Center’ di Gwangju, l’azzurro Giovanni Tocci si è piazzato in 8° posizione nei preliminari dei tuffi dal trampolino da 1 metro della mattina, totalizzando un punteggio complessivo di 357.50 che gli è valso l’accesso alla finale. L’atleta cosentino ha ‘sporcato’ il doppio e mezzo indietro, riuscendo però a migliorarsi nella seconda parta con una serie positiva di tre tuffi che gli consentono di entrare nel gruppo dei finalisti.

Al termine della gara Tocci ha dichiarato: “ho saltato bene e sono contento di come ho affrontato la gara, tranquillo e concentrato. All’inizio pensavo di aver fatto un punteggio piu’ alto, poi vedendo gli ultimi tuffi mi sono accorto che i giudici sono stati severi con tutti. Ma va benissimo così“.

Valuta questo articolo