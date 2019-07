Mondiali Nuoto 2019 – Federico Burdisso in semifinale nei 200 farfalla uomini

Federico Burdisso raggiunge la semifinale dei 200 farfalla uomini: il nuotatore azzurro chiude con il decimo tempo le batterie della mattina ai Mondiali di Nuoto 2019

Ancora una buona notizia per l’Italia dalle acque di Gwuangju. Federico Burdisso si è qualificato per la semifinale dei 200 farfalla uomini. Il nuotatore italiano ha fatto registrare il terzo miglior tempo della sua batteria chiudendo in 1’56”64, crono che è valso il decimo miglior tempo complessivo e l’accesso alla semifinale. Questi i semifinalisti dei 200 farfalla uomini: Milak, Seto, Kesyl, De Deus, Le Clos, Ivanov, Croenen, Harting, Temple, Burdisso, Kenderesi, Morgan, Melo, Hyland, Darragh, Shemberev.

Valuta questo articolo