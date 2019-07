Federica Pellegrini stratosferica: la Divina si conferma campionessa mondiale nei 200sl, ancora un oro per l’Araba Fenice

Federica Pellegrini da urlo ai Mondiali di nuoto 2019 di Gwangju: l’azzurra d’oro nei 200 sl, la Divina si conferma campionessa del mondo

Federica Pellegrini immensa! La Divina ha conquistato la medaglia d’oro nei 200 stile libero ai Mondiali di nuoto 2019 in corso a Gwangju, in Corea del Sud. La nuotatrice italiana si conferma campionessa del mondo nei 200 stile libero, dopo l’oro di due anni fa a Budapest, con una prestazione mozzafiato. Una gara ricca di adrenalina, con Federica Pellegrini fuori dal podio prima degli ultimi 100 metri: poco prima dell’ultima vasca l’azzurra ha infatti messo lo sprint, effettuando una fantastica rimonta e raggiungendo la rivale australiana Titmus e fermando il cronometro sull’1.54.22, salendo nuovamente sul gradino più alto del podio. Quarto oro mondiale per la 30enne veneta, che chiude la sua gara davanti all’australiana Ariarne Titmus (1’54″66) e alla svedese Sarah Sjoestroem (1’54″78).

Valuta questo articolo