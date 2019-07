Mondiali nuoto 2019 – Federica Pellegrini misteriosa a Gwangju, l’azzurra sorprende: “questa medaglia si chiama Amore”

Federica Pellegrini non smette mai di stupire: dopo l’oro nei 200 sl libero femminili la sorprendente affermazione

Emozioni incredibili con Federica Pellegrini oggi a Gwangju: la Divina ha dimostrato di essere davvero infinita, confermandosi campionessa del mondo nei 200 stile libero. Dopo il successo di due anni fa a Budapest, l’azzurra ha conquistato anche oggi l’oro nella sua gara, con un finale di gara infuocato.

Federica non smette mai di sorprendere, non solo in vasca ma anche con le sue dichiarazioni: “ancora non riesco a rendermi conto, non ci si abitua mai alle vittorie. Questo oro è inaspettato anche se abbiamo lavorato tanto. Abbiamo fatto quella scommessa della velocità per un anno e l’abbiamo vinta: sono contenta per tutto il mio staff e per la mia famiglia“, ha affermato ai microfoni Rai.

“Un nome a questa medaglia? Amore“, ha aggiunto con un sorriso speciale prima di scappare via per prepararsi per la staffetta.

“Ultimo mondiale? Sì, il prossimo sarà il mio ultimo anno con l’Olimpiade e non potevo chiedere di meglio. Non potevo aspettarmi quello che è accaduto oggi, sono in estasi. Sono stati anni bellissimi sofferti, emozioni forti, che vivrò in alti modi. Non so quale sia la ricetta magica, a me piace lavorare ed è normale percorrere questa strada. Il nome della medaglia? Amore in generale, per la mia famiglia e per questo sport. Amore in generale“, ha continuato.

“Tanti mi dicono che smettendo mancherà l’adrenalina della vasca, ma sicuramente non mi mancherà la sofferenza e la tensione, la voglia di non deludere, tutte queste piccole paure. Per me è sempre stato così e sarà così anche l’anno prossimo“, ha concluso prima di specificare che dovrà ancora decidere il programma dei prossimi giorni ai Mondiali. L’azzurra deve scegliere se disputare i 100 sl o se concentrarsi sulle staffette.

