Mondiali Nuoto 2019 – Fabio Scozzoli centra la finale nei 50 rana, niente da fare per Martinenghi

Il nuotatore azzurra supera la semifinale con il terzo miglior tempo assoluto, fuori invece Martinenghi

Fabio Scozzoli si qualifica per la finale dei 50 rana ai Mondiali di Gwangju, in corso di svolgimento in Corea del Sud. L’azzurro vince la sua semifinale con il tempo di 26″70, ottenendo l’accesso in semifinale con il terzo miglior crono assoluto che gli vale anche come nuovo record italiano. Niente da fare invece per Nicolò Martinenghi, che non va oltre il settimo posto nella propria semifinale, ottenendo un 27″31 che lo esclude dall’ultimo atto iridato di questa specialità.

