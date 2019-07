Mondiali Nuoto 2019 – Niente da fare per Elena Di Liddo, l’azzurra fallisce l’accesso in finale nei 50 farfalla

La nuotatrice italiana chiude al sesto posto la propria semifinale, rimanendo esclusa dalle prime otto che si giocheranno le medaglie nei 50 farfalla femminili

Elena Di Liddo non riesce ad accedere alla finale dei 50 metri farfalla femminili, chiudendo al sesto posto la propria semifinale con il crono di 26″16. Una prestazione che non basta all’italiana per andare a giocarsi le medaglie, rimanendo dunque esclusa per pochi centesimi.

Ottima invece la prova di Sjoestroem che, dopo il boccone amaro dei 100 stile, riesce a qualificarsi alla finale dei 50 farfalla con la miglior prestazione. Queste le finaliste dei 50 farfalla donne: Sjoestroem (Swe), Kromowidjojo (Ned), Wattel (Fra), Dahlia (Usa), Osman (Egy), Oleksiak (Can), Throssell (Aus), Ottesen (Den)

