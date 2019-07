Mondiali di nuoto 2019 – Elena Di Liddo ai piedi del podio nei 100 farfalla: Macneil oro a sorpresa, battuta Sjoestroem

Elena Di Liddo quarta nei 100 metri farfalla ai Mondiali di nuoto di Gwangju 2019: la vittoria va alla canadese Macneil

E’ arrivato il momento di finali e semifinali della seconda giornata di gare in vasca ai Mondiali di Gwangju 2019. La prima italiana a scendere in vasca oggi è Elena Di Liddo, per la finale dei 100 metri farfalla. Partita dalla corsia numero 7, l’azzurra ha disputato una buona gara chiudendo ai piedi del podio. Vittoria a sorpresa della canadese Macneil, che ha battuto la svedese Sjoestroem, terzo posto invece per McKeon.

